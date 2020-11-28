صفقة مدوية .. نيمار إلى برشلونة مجانا

الوكيل الإخباري _ فجرت تقارير صحفية، صباح اليوم السبت، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الصفقات والتدعيمات القوية، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك عقب إثارة جديدة في انتخابات مجلس إدارة برشلونة، عقب ارتباط المرشحين بعقد صفقات مدوية في حالة الفوز.



وينتظر شهر يناير المقبل لإجراء انتخابات رئاسة برشلونة، وذلك بعد أن قدم جوسيب بارتوميو، استقالته مطلع شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد العديد من الأزمات مع اللاعبين وعلى رأسهم ميسي، الذي طالب بالرحيل خلال الصيف الماضي.



وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية المقربة من النادي الكاتالوني، أن هناك العديد من النجوم ارتبطوا بالانتقال لبرشلونة، في حالة فوز مرشحين بالانتخابات، مثل البرازيلي نيمار، من نادي باريس سان جيرمان، وإيرلينج هالاند، بوروسيا دورتموند.



وأضافت الصحيفة أن إميلي روسود، المرشح الانتخابي على رئاسة برشلونة، تعهد بالتعاقد مع نيمار مجانًا في صيف 2022، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، حال فوزه بمقعد الرئاسة.





وتابعت: أن "روسود" ذهب لأبعد من ذلك، وأكد أنه يجري بالفعل مفاوضات مع لاعب كبير آخر سيكشف عن اسمه الشهر المقبل.



كما أوضحت الصحيفة الإسبانية، أن "هالاند" هو الاسم الآخر الذي يبرز بقوة في انتخابات برشلونة، رغم أن عقده مع دورتموند ينتهي في 2024.



وواصل التقرير: أن "هالاند" سينتهي به المطاف في فريق أكبر من دورتموند، حيث أنه كان هدفًا لريال مدريد، لكن ارتباط الأخير بضم مبابي في الصيف المقبل، جعل صفقة اللاعب النرويجي معقدة.



وفي نهاية تقرير الصحيفة، أكدت أن برشلونة لا يملك الأموال حاليًا لإبرام هذه الصفقات، لكنه يمتلك لاعبين مميزين يمكن بيعهم، للحصول على سيولة اقتصادية تساهم في حسم التعاقدات الجديدة خلال الصيف المقبل.







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المصدر : ملاعب





