السبت 28-11-2020
الوكيل الاخباري

الصحة : هذه فرصتنا للعودة الى الوضع السابق

نقابة الاطباء الاردنية تنعى الدكتور حسين المصري

ايعاز حكومي عاجل بشأن مساعدات الأسر المحتاجة

رسالة هامة من وزارة الصحة للأردنيين

لجنة الأوبئة تعلق على قرار عودة الطلبة للمدارس

4 تحذيرات من الأرصاد للأردنيين

القطامين : حزمة دعم للقطاعات الاكثر تضررا من كورونا

وزير العمل يعلن عن قائمة القطاعات الأكثر تضرراً

عجلون .. مبادرة إنسانية بدأت بموقف أثار شفقة تاجر خضار وفواكه

الصحة تكشف عن إجراء جديد بسبب كورونا لمنع إرباك الأردنيين

السبت، 28-11-2020 03:29 م

صفقة مدوية .. نيمار إلى برشلونة مجانا

222818


الوكيل الإخباري _  فجرت تقارير صحفية، صباح اليوم السبت، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الصفقات والتدعيمات القوية، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك عقب إثارة جديدة في انتخابات مجلس إدارة برشلونة، عقب ارتباط المرشحين بعقد صفقات مدوية في حالة الفوز.

وينتظر شهر يناير المقبل لإجراء انتخابات رئاسة برشلونة، وذلك بعد أن قدم جوسيب بارتوميو، استقالته مطلع شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد العديد من الأزمات مع اللاعبين وعلى رأسهم ميسي، الذي طالب بالرحيل خلال الصيف الماضي.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية المقربة من النادي الكاتالوني، أن هناك العديد من النجوم ارتبطوا بالانتقال لبرشلونة، في حالة فوز مرشحين بالانتخابات، مثل البرازيلي نيمار، من نادي باريس سان جيرمان، وإيرلينج هالاند، بوروسيا دورتموند.

وأضافت الصحيفة أن إميلي روسود، المرشح الانتخابي على رئاسة برشلونة، تعهد بالتعاقد مع نيمار مجانًا في صيف 2022، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، حال فوزه بمقعد الرئاسة.


وتابعت: أن "روسود" ذهب لأبعد من ذلك، وأكد أنه يجري بالفعل مفاوضات مع لاعب كبير آخر سيكشف عن اسمه الشهر المقبل.

كما أوضحت الصحيفة الإسبانية، أن "هالاند" هو الاسم الآخر الذي يبرز بقوة في انتخابات برشلونة، رغم أن عقده مع دورتموند ينتهي في 2024.

وواصل التقرير: أن "هالاند" سينتهي به المطاف في فريق أكبر من دورتموند، حيث أنه كان هدفًا لريال مدريد، لكن ارتباط الأخير بضم مبابي في الصيف المقبل، جعل صفقة اللاعب النرويجي معقدة.

وفي نهاية تقرير الصحيفة، أكدت أن برشلونة لا يملك الأموال حاليًا لإبرام هذه الصفقات، لكنه يمتلك لاعبين مميزين يمكن بيعهم، للحصول على سيولة اقتصادية تساهم في حسم التعاقدات الجديدة خلال الصيف المقبل.


اضافة اعلان
المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fc203a442360427980c2881

صديق الأسطورة الأرجنتينية: مارادونا ترك نفسه يموت

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

20201124-1606256347799-original-e1606256416508

مانشستر يونايتد يرفض مساعدة برشلونة للهروب من الإفلاس بقرار صاعق

8EC6D30938077

3 أجانب نجوم الجولات الخمسة للدوري

888349

كونتي يعلق على خسارة إنتر أمام ريال مدريد

8700713_1606374725

جوارديولا: والدي جعلني أعشق مارادونا مع برشلونة

أخبار متعلقة
ميسي-1

كم بلغت قيمة مكافأة الولاء للنجم ميسي؟

1120201485454273123241

مدرب دينامو كييف يكشف كواليس حديثه مع ميسي

ممفيس-ديباي

نجم المنتخب الهولندي يغازل برشلونة بهذه العبارة

188777

أول تحرك من سان جيرمان لضم ميسي مجانا

neymar-1200x675

برشلونة يطالب نيمار بـ10 ملايين يورو

EmVi_gnXcAAqwc-

بشأن الصفقة المنتظرة.. ليون الفرنسي يصدم برشلونة