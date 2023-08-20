صقور الأردن تهزم فنزويلا وديا.. وتواجه جنوب السودان

الوكيل الإخباري - حقق منتخبنا الأردني فوزا معنويا على فنزويلا، بنتيجة (89-87)، في المباراة الودية التي جمعتهما على هامش معسكره في الصين ويأتي استعدادا للمشاركة في كأس العالم بكرة السلة.



وحصل نجم المنتخب أحمد الدويري على أفضل لاعب بالمباراة بتسجيله 21 نقطة.



ويخوض صقور الأردن بعد غد الثلاثاء مباراة ودية جديدة أمام منتحب جنوب السودان.



وكان وسام الصوص المدير الفني لمنتخب الأردن قد اعتمد قائمته المشاركة في كأس العالم وتضم 12 لاعبا، هم:



"زيد عباس، أحمد الدويري، أحمد الحمارشه، محمد شاهر، فادي إبراهيم، أمين أبو حواس، سامي بزيع، مالك كنعان، هاشم عباس، زين النجداوي، أحمد حموري، ورونديه جيفرسون".



ويستقر النشامى في المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان، نيوزيلاندا، والتي ستقام منافساتها في العاصمة الفلبينية مانيلا.

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