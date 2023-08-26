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السبت، 26-08-2023 11:16 ص

صقور الأردن يلتقي اليونان بكأس العالم للسلة

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الوكيل الإخباري -  يستعد المنتخب الوطني لكرة السلة لمواجهة نظيره اليوناني في افتتاح مشاركته الثالثة في كأس العالم اليوم السبت، في مونديال تستضيفه 3 دول الفلبين واليابان وإندونيسيا.

وأجرى منتخب "صقور الأردن"، السبت، تدريبه الأخير على "مول أوف آسيا أرينا" وهي الصالة التي ستستضيف مباريات المنتخب في الدور الأول وتتسع لقرابة 16.5 ألف متفرج.

وتنطلق مباراة المنتخب الوطني الذي يشارك للمرة الثانية على التوالي في كأس العالم، عند الساعة 11:45 صباحا بتوقيت الأردن ضمن منافسات المجموعة الثالثة والتي تضم كذلك منتخبي الولايات المتحدة ونيوزيلندا.

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ويبحث المنتخب في هذا اللقاء عن انتصار ثانٍ في ثالث مشاركاته في المونديال.


والجمعة، انطلقت منافسات النسخة الـ 19 من كأس العالم بإقامة 8 لقاءات، حيث تعرض منتخب لبنان لخسارة قاسية أمام لاتفيا 70-109، وخسرت مصر أمام ليتوانيا 67-93، وفازت أستراليا على فنلندا 98-72، وإيطاليا على أنغولا 81-67، والجبل الأسود على المكسيك 91-71.


وهُزِمت الفلبين واليابان المستضيفتان أمام جمهورية الدومينيكان وألمانيا 81-87 و63-81 على التوالي. وفازت كندا على فرنسا 95-65.

 

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