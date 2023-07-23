صقور الاردن يخسر من ليتوانيا ضمن استعدادات المونديال

الوكيل الإخباري - خسر المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، مباراته مع مضيفه المنتخب الليتواني بنتيجة 75-93 في لقاء ودي جمعهما بملاعب مقاطعة آليتوس، ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض نهائيات النسخة 19 من بطولة كأس العالم، والتي تحتضنها الفلبين واليابان واندونيسيا بين 25 آب (أغسطس) إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبلين.



وانتهى النصف الاول من اللقاء بنتيجة 36-59.



ويتجدد اللقاء بين المنتخبين مساء الإثنين المقبل قبل أن يختتم المنتخب الوطني معسكره ويعود إلى الاردن.

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