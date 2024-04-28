صلاح عن اشتباكه مع كلوب: كلماتي ستشعل النيران

الوكيل الإخباري - رفض المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، التعليق على واقعة اشتباكه مع مدربه يورجن كلوب أثناء مباراة فريقه ضد وست هام يونايتد، السبت.



وجلس صلاح على مقاعد البدلاء في بداية المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2)، ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي، قبل مشاركته في آخر 11 دقيقة.



وقبل نزوله مباشرة، اشتبك الدولي المصري لفظيا مع المدرب الألماني، وكاد يتطور الأمر بينهما إلى شجار لولا تدخل زميله داروين نونيز، الذي حال بينهما.



ونقل جيمس بيرس، الصحفي لدى موقع "ذي أتلتيك" كواليس مرور صلاح بمنطقة اللقاءات الصحفية عقب المباراة.



وعند طلب إجراء مقابلة معه أثناء مغادرة الملعب، رد صلاح: "إذا تحدثت اليوم، ستشتعل النيران"، في إشارة لعدم رغبته في التحدث عن واقعة اشتباكه مع مدربه.



وأكد كلوب، من جانبه عقب المباراة، أنه تحدث مع صاحب الـ31 عاما حول الواقعة داخل غرفة الملابس، ليغلق هذه الصفحة سريعا.



اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة