صلاح وبنزيما مفاجأة آل الشيخ في موسم الرياض (فيديو)

الوكيل الإخباري - نشر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يعلن فيه عن النجوم المشاركين في موسم الرياض.
وكتب آل الشيخ تعليقا على الفيديو: "موسم الرياض.. فوق الخيال"، قبل أن يكشف عن عدد من نجوم الفن والرياضة المشاركين في فعاليات موسم الرياض للعام الجاري.
#موسم_الرياض … فوق الخياااااال 🇸🇦❤️🔥#RiyadhSeason pic.twitter.com/5ntMkntzny— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 22, 2022
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