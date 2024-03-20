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الأربعاء، 20-03-2024 01:34 م

صلاح ينشر صورا لاحتفاله مع ابنتيه بأجواء شهر رمضان

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الوكيل الإخباري - نشر النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، صورا من احتفاله برفقة ابنتيه بشهر رمضان.

وظهر صلاح وهو يقوم بوضع زينة رمضانية على شكل هلال في منزله في ليفربول، كما ظهرت ابنتاه وهما تحملان فوانيس رمضان.

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ويقضي صلاح حاليا إجازة قصيرة في انتظار استئناف منافسات الأندية في الدوريات الأوروبية.


وتقام هذا الأسبوع المباريات الدولية للمنتخبات، ولكن صلاح لن يلعب مع منتخب مصر بناء على طلبه، إذ يريد الوصول لجاهزية تامة بعد الشفاء من إصابة عضلية سابقة أبعدته عن الملاعب لنحو شهر.

 


 

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