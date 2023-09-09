صورة.. احتفال قرود ليفاندوفسكي يثير الجدل

الوكيل الإخباري - ناقش تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، سر الاحتفال الغامض لروبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، مع منتخب بولندا.



وسجل ليفاندوفسكي، هدفي فوز بولندا أمام جزر فارو ضمن التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024، ثم احتفل بوضع يديه على وجهه، وتغطية عينيه وأذنيه وفمه على التوالي.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن ليفا رد بهذا الاحتفال على النقد الشديد الذي تعرض له بسبب آخر عروضه مع منتخب بولندا.



وفسرت وسائل الإعلام البولندية، هذه الطقوس، على أنها إشارة إلى المطالبة بالاعتراف بما يقدمه داخل الملعب.



وأشارت الصحيفة إلى وجود تفسير للاحتفال بأنه يرتبط بما يسمى "القرود الثلاثة" أو "قرود الحكمة" من الثقافة اليابانية، حيث أنهم "لا يرون الشر، ولا يسمعون به، ولا يقولونه".

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