صورة.. النصر يغازل رونالدو

الوكيل الإخباري - غازل نادي النصر، قائد فريقه، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما قادالعالمي" للفوز على أهلي جدة في دوري روشن السعودي " للمحترفين.

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وقاد كريستيانو رونالدو، النصر، للفوز 1-0 على مضيفه أهلي جدة في ملعب الجوهرة المشعة، مساء الجمعة.



ونشر النصر، مقطع فيديو لرونالدو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل تويتر، وهو يشير إلى شعار النصر خلال مباراة فريقه أمام الأهلي.



وعلق حساب النصر، على مقطع الفيديو، قائلا "نحن نعلم.. هم يعلمون.. والعالم كله أصبح يعلم.. كل هذا لأنه فقط اختار هذا الشعار".



يذكر أن الهدف الذي سجله رونالدو ضد أهلي جدة، رفع رصيده إلى 50 هدفا بقميص النصر في مختلف المسابقات منذ وصوله إلى "العالمي" في يناير/كانون ثان 2023.





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