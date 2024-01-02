صورة.. صلاح يقلد رونالدو

الوكيل الإخباري - قاد الفرعون المصري محمد صلاح فريق ليفربول للفوز على نيوكاسل بنتيجة 4-2، الاثنين، على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".



وسجل صلاح الهدفين الأول والرابع للريدز، وأمن لفريقه صدارة ترتيب البريميرليج.



واحتفل صلاح بعد الهدف الأول والرابع، على طريقة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد السابق والنصر السعودي الحالي.



وذهب صلاح وجلس على لوحة الإعلانات وظهره لجماهير ليفربول، وذلك على طريقة رونالدو الذي فعل الأمر نفسه خلال الاحتفال أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري الأبطال عام 2017.



وتصدر صلاح ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 14 هدفا، بالتساوي مع النرويجي إيرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي.

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