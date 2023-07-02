صورة: مبابي ونيمار في الإعلان الجديد لسان جيرمان

الوكيل الإخباري - تواجد الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في مقدمة إعلان النادي الباريسي بشأن الموسم الجديد.



وأزاح سان جيرمان، اليوم، الستار عن القميص الثاني للفريق في الموسم الجديد على الموقع الرسمي.



وشهد الإعلان تواجد كيليان مبابي إلى جانب نيمار دا سيلفا وماركينيوس وبريسنيل كيمبيمبى وماركو فيراتي.



وقال الموقع الرسمي لباريس: "يتميز القميص الأبيض بألوان النادي التقليدية، حيث يمتزج الأحمر والأزرق معًا، ما يخلق تباينًا حادًا مع اللون الأبيض الساطع لبقية القميص".



وأضاف: "شعار باريس يتضمن ألوان النادي ورموز العاصمة الفرنسية الخالدة: برج إيفل وزهرة الزنبق".



يذكر أن مستقبل مبابي مع سان جيرمان لا يزال غير واضح حتى الآن، حيث تشير العديد من التقارير إلى احتمالية توقيعه لريال مدريد.



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