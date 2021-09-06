صور : النسخة الأولى من كأس السوبر تبتسم لدي لاسال

الوكيل الإخباري - أنس عشا

حقق فريق دي لاسال لقب النسخة الأولى من كأس السوبر للسيدات الكرة الطائرة، بفوزه على النصر بثلاثة أشواط دون رد ، في النهائي الذي جمعهما على صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.



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وجاء تفوق دي لاسال بالأشواط بواقع (19:25)، (25:27 ) و(17:25).







ورغم التفوق الكامل لدي لاسال باللقاء من حيث نتائج الأشواط، إلا أنه الندية كانت كبيرة في جميع فترات اللقاء، وقدم النصر مستوياتن ممتازة.



وشهدت المباراة حضورا جماهيريا جيدا ووفق النسب والبروتوكولات الصحية المعتمدة للوقاية من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين الجماهير .