الإثنين 28-09-2020
الوكيل الاخباري

وزير التربية يوضح حول السياسة التعليميّة بالاردن

3 إصابات جديدة بكورونا في المفرق

قرار عاجل من وزير التربية والتعليم

إعلان قائمة القبول الموحد غدا

إجراءات حكومية هامة بسبب كورونا

الرزاز يوجه رسالة على الواتساب للوزراء

الرزاز يبحث آلية تنفيذ خدمة العلم

الكشف عن هوية المصابة الجديدة بكورونا في مأدبا

بدء العد التنازلي لانتهاء تقديم تظلمات دعم الخبز - رابط

مصدر للوكيل : التربية ما زالت تبحث مصير دوام طلبة المدارس




الأحد، 27-09-2020 02:47 م

ضربة قوية لمانشستر سيتي

202092


الوكيل الإخباري _ كشف الإسباني “بيب جوارديولا”، مدرب فريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي، أن مدة غياب مهاجمه البرازيلي الدولي “جابرييل جيسوس”، ستصل إلى شهر على الأقل، بسبب إصابة عضلية.


وقال “جوارديولا”، قبل لقاء “ليستر سيتي” في الدوري، اليوم الأحد: “جابرييل أصيب ضد ولفرهامبتون ولذلك سيغيب لمدة شهر.. إنها مشكلة عضلية.. نفتقد سيرجيو ونفتقد جيسوس”.


وأضاف: “بالطبع نمتلك العديد من الخيارات.. لدينا ليام ديلاب وكول بالمر اللذين يمكنهما اللعب كمهاجمين أيضا.. سنرى ما سيحدث”.

ويعاني “سيتي” أيضا من غياب “برناردو سيلفا وجواو كانسيلو وأولكسندر زينتشنكو” حتى فترة التوقف الدولية في أكتوبر، بينما يخضع “إيلكاي جندوجان” للعزل الذاتي عقب إصابته بفيروس كورونا.

وتحوم شكوك حول مشاركة المدافع “إيمريك لابورت” الذي عاد لتوه إلى التدريبات بعد إصابته بالفيروس أيضا.

وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، يوم الجمعة، إن “الإصابة ستبعد جيسوس عن مباراتي البرازيل في تصفيات كأس العالم أمام بوليفيا وبيرو الشهر المقبل”.

المصدر: ملاعب

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202028112129900237496

هل قصد إهانة النصر؟ محمد السهلاوي يوضح تصريحاته

9EE57F56-AAD7-4194-A82C-B856724010EE.

محرز يوجه رسالة مشفرة لزيدان

bakry-1200x675

إصابة عبدالله بكري مدافع نادي بيراميدز بفيروس كورونا

الأهلي-الهلال-2

تصريح الطائرة لحارس أهلي جدة يستفز الهلال ويثير الجدل

920202410613305179553

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

received_246218670093728-780x470

برشلونة يضم ديست مقابل 20 مليون يورو

أخبار متعلقة
thumb2-manchester-city-fc-4k-paint-art-logo-creative

مانشستر سيتي يقدم عرضا خياليا لضم كوندي

138-224813-man-city-sign-angelino-psv_700x400

رسمياً.. مانشستر سيتي يعلن رحيل أنجلينو إلى لايبزيج

123750

مانشستر سيتي يقدر صفقة جارسيا بمبلغ ضخم

elbashayer.com-2020-04-05_12-00-14_591154

مانشستر سيتي ينسحب من المفاوضات مع نابولي لضم كاليدو كوليبالي

2046586_1598906262

غوارديولا ينهي زيارته المثيرة للجدل ويعود إلى مانشستر

171075

جوارديولا يتغيب عن السيتي لاجل ميسي