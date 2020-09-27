ضربة قوية لمانشستر سيتي

الوكيل الإخباري _ كشف الإسباني “بيب جوارديولا”، مدرب فريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي، أن مدة غياب مهاجمه البرازيلي الدولي “جابرييل جيسوس”، ستصل إلى شهر على الأقل، بسبب إصابة عضلية.





وقال “جوارديولا”، قبل لقاء “ليستر سيتي” في الدوري، اليوم الأحد: “جابرييل أصيب ضد ولفرهامبتون ولذلك سيغيب لمدة شهر.. إنها مشكلة عضلية.. نفتقد سيرجيو ونفتقد جيسوس”.





وأضاف: “بالطبع نمتلك العديد من الخيارات.. لدينا ليام ديلاب وكول بالمر اللذين يمكنهما اللعب كمهاجمين أيضا.. سنرى ما سيحدث”.



ويعاني “سيتي” أيضا من غياب “برناردو سيلفا وجواو كانسيلو وأولكسندر زينتشنكو” حتى فترة التوقف الدولية في أكتوبر، بينما يخضع “إيلكاي جندوجان” للعزل الذاتي عقب إصابته بفيروس كورونا.



وتحوم شكوك حول مشاركة المدافع “إيمريك لابورت” الذي عاد لتوه إلى التدريبات بعد إصابته بالفيروس أيضا.



وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، يوم الجمعة، إن “الإصابة ستبعد جيسوس عن مباراتي البرازيل في تصفيات كأس العالم أمام بوليفيا وبيرو الشهر المقبل”.



المصدر: ملاعب

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