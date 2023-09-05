طارق حامد.. رهانات رابحة ترسم مسيرة لامعة

الوكيل الإخباري - يخوض طارق حامد نجم منتخب مصر، تحديا جديدا في مسيرته المميزة، بعدما انتقل رسميا إلى ضمك السعودي عقب نهاية مشواره مع اتحاد جدة.



وعرفت مسيرة حامد العديد من الرهانات، التي نجح دوما في تجاوزها، وإثبات قيمته كأحد أهم لاعبي مصر في الحقبة الزمنية الحالية.



التحدي الأول في مسيرة حامد جاء بعد انضمامه للزمالك قادما من سموحة، قبل انطلاق موسم 2014-2015.



ولم تكن بداية طارق هي الأفضل، بعدما استهل الموسم بديلا، لحساب اللاعب الأساسي وقتها إبراهيم صلاح.



وشهد الموسم الأول العديد من التقلبات لحامد، الذي نجح في فرض اسمه على تشكيلة الفريق الأبيض بمرور الوقت، قبل أن يبتعد مرة أخرى مع تولي البرتغالي جيسوالدو فيريرا مهمة المدير الفني للزمالك.



وبإصرار كبير، نجح طارق من جديد في فرض نفسه كعنصر أساسي في تشكيل الفريق، الذي توج حينها بثنائية الدوري والكأس بعد غياب طويل.



وتحول طارق حامد في السنوات التالية إلى أحد أهم لاعبي الارتكاز في تاريخ الزمالك، حيث شارك في 284 مباراة بالقميص الأبيض وتوج بلقب الدوري المصري 3 مرات بجانب 5 بطولات لكأس مصر، 2 سوبر مصري، لقب للكونفيدرالية ومثله للسوبر الأفريقي، والسوبر المصري السعودي.



رهان العودة



بدأت مسيرة حامد الدولية بعد مشاركته مع منتخب مصر للمرة الأولى أمام قطر، في مباراة ودية، إلا أنه انتظر حتى 2015 مع تولي هيكتور كوبر مهمة تدريب الفراعنة، ليتحول للاعب أساسي في التشكيلة.



وشارك طارق حامد مع المنتخب في "كان 2017"، وساهم في التأهل للنهائي، بجانب دوره الكبير في الصعود لكأس العالم 2018، ومشاركته في جميع مباريات الفراعنة بالبطولة.



وحافظ طارق على مكانته بالمنتخب حتى عام 2021، عندما تولى البرتغالي كارلوس كيروش مهمة تدريب الفراعنة، ليقرر استبعاد اللاعب تماما من حساباته.



ونجح حامد بإصرار كبير في كسب رهان العودة للمنتخب المصري، وفرض نفسه على تشكيلة الفراعنة بعد تولي روي فيتوريا المهمة.



وشارك طارق حامد في 5 مباريات مع فيتوريا، وغاب فقط عن لقائين بداعي الإصابة.



رهان سانتو



شهد انتقال طارق حامد لاتحاد جدة الكثير من الملابسات، خاصة مع تفضيل البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق، في البداية، التعاقد مع لاعب آخر وعدم إكمال ضم النجم المصري.



إلا أن حامد كسب الرهان كعادته، ونجح في فرض اسمه كلاعب أساسي لا غنى عنه لدى سانتو، حيث شارك خلال الموسم الماضي في 28 مباراة.



وقدم النجم المصري موسما تاريخيا مع الاتحاد وساهم في التتويج بلقب الدوري السعودي بعد غياب 13 عاما، كما حصد لقب كأس السوبر السعودي.



رهان ضمك



ومع انتقال حامد لضمك يخوض اللاعب تحدياً مختلفا مع فريق لا ينافس على الألقاب، ما يزيد من صعوبة مهمة إثبات وجوده أمام كوكبة من نجوم العالم بالدوري السعودي.



ويحتل ضمك المركز 16 بجدول ترتيب دوري روشن بعد 5 مباريات، لم يحقق خلالها أي فوز.



ويعول كوزمين كونترا المدير الفني لضمك، على طارق حامد كثيراً، لزيادة الصلابة الدفاعية لفريقه الذي تلقى 9 أهداف في الدوري.



ويفضل المدرب الروماني اللعب بـ3 مدافعين في الخلف، ما يزيد من أهمية دور لاعب الارتكاز.



كما تحمل التجربة تحديا من نوع خاص، حيث يسعى النجم المصري لإثبات أنه كان يستحق الاستمرار في الاتحاد، رغم التعاقد مع نجوم عالميين في منتصف الملعب على غرار كانتي وفابينيو.



وينال حامد تقديرا كبيرا من جماهير اتحاد جدة وإدارته، وهو ما ظهر مؤخرا في تغريدة أنمار الحائلي رئيس النادي، الوداعية للاعب.

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