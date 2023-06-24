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السبت، 24-06-2023 03:40 م

طلب تعجيزي من مبابي يصدم باريس سان جيرمان

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الوكيل الإخباري -  كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن أن باريس سان جيرمان أصبح في مأزق بسبب طلب تعجيزي من كيليان مبابي بشأن مستقبله مع الفريق.

قالت الصحيفة إن النجم الفرنسي أبلغ إدارة باريس بأنه لا يمانع بيعه هذا الصيف، تجنباً لرحيله مجانا عن النادي عقب نهاية الموسم المقبل، لكن بشرط الحصول على 150 مليون يورو، قيمة المكافأة المنصوص عليها في تعاقده الحالي.

وأوضحت أنه حال رفض النادي الباريسي هذا الطلب سيكمل مبابي عقده مع النادي الفرنسي، ويتفق مع ريال مدريد في يناير (كانون الثاني) 2024 على انتقاله إلى سانتياغو برنابيو بداية من موسم 2024-2025.

وأضافت أن انتقال هداف كأس العالم 2022 إلى "الملكي" مجاناً، سيضمن حصوله على مكافأة توقيع ضخمة تتراوح قيمتها بين 100 إلى 125 مليون يورو.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل في صيف 2024، علما بأنه أبلغ النادي بأنه لن يفعل بند تمديد عقده لموسم إضافي حتى 2025.  

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