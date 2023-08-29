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الثلاثاء، 29-08-2023 12:41 م

عائق يعرقل انتقال سيرجيو راموس إلى اتحاد جدة السعودي

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الوكيل الإخباري - كشفت قنوات الكأس القطرية عن وجود عائق يفصل الإسباني سيرخيو راموس مدافع فريق باريس سان جيرمان عن الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت القناة أن راموس البالغ 37 عاما أبدى موافقته على كافة الشروط الشخصية من أجل الانضمام إلى الاتحاد في صفقة انتقال حر، بعد رحيله رسميا عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف، لكنه طلب عقدا يمتد لثلاث سنوات، فيما يرغب النادي السعودي أن تكون مدة التعاقد لموسمين فقط.

وشهدت الفترة الماضية تواتر تقارير صحفية تؤكد بأن الاتحاد عرض على اللاعب الإسباني 50 مليون يورو سنويا، ومن المرجح أن يوافق راموس مدافع ريال مدريد السابقعلى خوض تجربة جديدة في دوري روشن السعودي.

ورحل راموس عن سان جيرمان نهاية الموسم الماضي، حيث لم يمدد تعاقده، بعد أن قضى عامين مع الفريق، الذي انضم إليه قادما من ريال مدريد في 2021.

وتعاقد الاتحاد مع أكثر من لاعب من أوروبا هذا الصيف، حيث ضم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ومواطنه لاعب الوسط نجولو كانتي، بالإضافة إلى متوسط الميدان البرازيلي فابينيو، والجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا".

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