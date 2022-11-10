عائلة عراقية ترفض بيع كرة لقطة الموسم (فيديو)

الوكيل الإخباري - رفضت عائلة عراقية بيع الكرة التي اخترقت شرفة منزلهم من ركلة صاروخية نفذها لاعب ريال مدريد فيدريكو فالفيردي في إسبانيا، والتي اعتبرت "لقطة الموسم" حسب وسائل إعلام إسبانية.



وسدد فالفيردي كرة قوية في الشوط الثاني خلال مواجهة فريقه أمام رايو فاييكانو الاثنين الماضي، ارتطمت بقدم أحد مدافعي رايو لتحلق بعيدا خارج المستطيل الأخضر، قبل أن تدخل شرفة إحدى الشقق السكنية المطلة على ملعب المباراة.

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ونشرت صحيفة "الموندو" الإسبانية حوارا خاصا مع العائلة العراقية التي حلت كرة فالفيردي بضيافتهم.



وعنونت الصحيفة المقالة: الإخوة العراقيون الذين "أوقفوا" تسديدة فالفيردي في فاليكاس: "لا نبيع الكرة حتى مقابل 3 آلاف يورو".



وكتبت الصحيفة: "فجأة، امتلأ ملعب فاليكاس بالضحك، وصلت الطلقة من الأوروغواي عالية جدا إلى شرفة منزل حيدر وحمزة، وهما شقيقان عراقيان يعيشان في إحدى الشقق في شارع تينينتي مونيوز دياز، حيث تطل مبان عدة مباشرة على أحد طرفي الملعب، بدأ الاثنان مع والدهما بالصراخ والقفز من الفرح على الشرفة بينما صاحت المدرجات: احتفط بالكرة.. احتفظ بالكرة".

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