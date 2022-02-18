عبدالله حماد يتأهل لنهائي الدوري العالمي للكراتيه

الوكيل الإخباري - حقق لاعبو المنتخب الوطني للكراتيه اليوم الجمعة، نتائج جيدة في بطولة الدوري العالمي المقامة في دولة الامارات.

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وضمن المنتخب تحقيق ميدالية واحدة على الأقل حتى الآن في البطولة العالمية.



وشهدت منافسات اليوم، تأهل اللاعب عبدالله حماد إلى نهائي وزن 60 كغم في النهائي الذي يقام الأحد المقبل، فيما تأهل اللاعبان حسن مصاروة وزن تحت 75 كغم وعفيف غيث وزن 60 كغم للعب على الميداليات البرونزية يوم الأحد المقبل.

وحظي المنتخب الوطني بإشادة كبيرة في ظل المستويات المتميزة التي يقدمها في البطولة.



ويعتبر منتخب الكراتيه من المنتخبات الوطنية التي دائما ما تحقق إنجازات في المحافل الخارجية.