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الإثنين، 06-12-2021 04:32 م

عدنان حمد : علينا التغلب على الظروف الغريبة ،، وقلقون من كورونا

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
أكد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عدنان حمد، أنتشار أجواء القلق من انتشار فيروس كورونا المستجد بين اللاعبين، خصوصا وأن هناك غياب لـ5 لاعبين عن مباراة فلسطين بسبب الإصابة والحرمان .
 
 
وتابع حمد في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فلسطين بكأس العرب " قطر 2021" : " علينا التغلب على الظروف والصعوبات الغريبة التي نمر بها، ويجب أن نعيد اللاعبين لتركيزهم ".

واختتم حديثه بالتأكيد على الإجراءات الصحية الوقائية من فيروس كورونا المستجد في المعسكر، مؤكدا أن اللاعبين لا يختلطون إلا في الفندق، وملعب المباراة أو التدريب .

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ويلتقي المنتخبان الأردني والفلسطيني لحساب الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس العرب " قطر 2021" ، والتي ستقام عند الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء، على استاد 974 في منطقة راس أبو عبود.

 

 




 

 


 

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