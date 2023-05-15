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الإثنين، 15-05-2023 03:49 م

عقوبات قوية تنتظر مثيري الشغب من جماهير إسبانيول

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الوكيل الإخباري - أدانت رابطة الليجا، اليوم الإثنين، سلوك جمهور إسبانيول مع لاعبي برشلونة، عقب مباراة الفريقين، أمس الأحد.


كانت جماهير إسبانيول رفضت احتفال لاعبي برشلونة بلقب الليجا، عقب فوز البلوجرانا (4-2) ضمن لقاءات الجولة ال34 من المسابقة، لذا اقتحمت الملعب، وهاجمت اللاعبين لدفعهم لإيقاف الاحتفالات.

وعلى الفور، ركض لاعبو برشلونة في اتجاه غرفة خلع الملابس، هربا من جماهير الغريم الكتالوني التي اشتبكت مع قوات الأمن، وألقت المقاعد عليها.

وقال رابطة الليجا: "حللنا جميع الصور للحادثة منذ أمس. وبالتعاون مع إسبانيول سنحدد جميع المسؤولين لمنعهم من العودة للملاعب. وسنبلغ الحقائق إلى الجهات المختصة".

ويعتبر هذا اللقب الأول لبرشلونة في الليجا، بعد غياب دام 3 مواسم.

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ملاعب

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