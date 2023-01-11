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الأربعاء، 11-01-2023 01:35 م

عقود احتراف خارجية تنهال على اللاعبين الأردنيين

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الوكيل الإخباري - تشهد الفترة الحالية،ارتفاعا في وتيرة العروض الاحترافية الخارجية التي يتلقاها اللاعب الأردني، في ظل السبات الكروي التي تعيشه الملاعب المحلية.

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وتعيش المنافسات المحلية فترة ركود طويلة تمتد لحوالي 5 أشهر، بسبب رغبة اتحاد الكرة في تغيير روزنامة مسابقات الموسم الكروي المقبل 2023، بحيث ينطلق دوري المحترفين خلال تموز أو آب المقبلين، بدلا من انطلاقه في شباط أو آذار.

ووجدت الأندية السعودية (درجة أولى وثانية) والأندية العراقية والفلسطينية، الفرصة متاحة لاستقطاب اللاعبين الأردنيين بعقود احترافية مقبولة، في ظل رغبة اللاعب في تجاوز فترة السبات الكروي في الكرة المحلية.


ووقع لاعبون أردنيون عقودا رسميا مع أندية خارجية منهم لاعب الفيصلي فريد الشناينة الذي انتقل إلى فريق الرفاع البحريني، وفارس غطاشة الذي احترف في الشباب البحريني، وإبراهيم سعادة الذي أعلن احترافه في فريق الزوراء العراقي، وإحسان حداد الذي وقع لفريق الشرطة العراقي، ومحمد أبو حشيش الذي يستعد للاحتراف في الزوراء العراقي، وعبدالله الفاخوري وأنس العوضات اللذان احترفا في فريق العين السعودي، فيما يستعد لاعبون آخرون للتوقيع على عقود خارجية مثل نزار الرشدان الذي يستعد للانتقال إلى فريق نوروز العراقي.


وأكد اللاعب أبو حشيش، اتفاقه مع فريق الزوراء العراقي، للعب في صفوفه لمدة 4 أشهر، قبل العودة إلى المنافسات المحلية.


وقال: "فضلت الموافقة على الاحتراف الخارجي، بسبب فترة الركود الكروي المحلي، حيث أجد في الاحتراففرصة للحصول على مبلغ مالي جيد، والبحث عن الجاهزية الفنية والبدنية".

 

بدوره، كشف والد اللاعب نزار الرشدان عن موافقة ابنه على الاحتراف في الدوري العراقي، على أن يعود لفريقه الفيصلي بعد انتهاء فترة الإعارة للدوري العراقي.
وقال: "اللاعب الأردني يعاني حاليا من فترة ركود في المنافسات المحلية، ما دفع الكثير من الأندية الخارجية على الإقبال على اللاعب الأردني للاستفادة من موهبته خلال الأشهر القليلة المقبلة".

أما وكيل أعمال اللاعبين، خالد سلطان، فأكد أن البيئة مناسبة حاليا لاحتراف أكثر من لاعب في الأندية الخارجية، كاشفا النقاب عن احتراف عدد كبير من اللاعبين الأردنيين قريبا، خاصة في الأندية السعودية.

 

 

ملاعب

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