السبت 13-05-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

العيسوي يعقد سلسلة لقاءات مع وجهاء وممثلي مناطق بمحافظة جرش

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من القدس

إصابات في قصف إسرائيلي في خان يونس

صور جديدة من تخريج الأميرة سلمى

تدمير 18 مسيرة وإسقاط مروحية ومقاتلتين "ميغ 29" و"سو 25" في لوغانسك

وفاة ثلاثيني بتدهور صهريج فيول على طريق الشيدية - صور

وزير الطاقة : تراكيز جيدة للزنك والنحاس والرصاص والذهب في وادي عربة

السعودية تدعو البرهان للمشاركة بقمة جدة

الملك يعود إلى أرض الوطن

السبت، 13-05-2023 04:48 م

عمر السومة يعلق على مجموعة سوريا بعد قرعة كأس آسيا

52023131663388833056


الوكيل الإخباري -  علق نجم المنتخب السوري عمر السومة على نتيجة قرعة كأس آسيا 2024 التي جرى سحبها في العاصمة القطرية الدوحة يوم الخميس الماضي، وأسفرت عن مجموعة قوية "لنسور قاسيون".

وأوقعت القرعة المنتخب السوري في مجموعة "الموت" الثانية، إلى جانب كل من أستراليا، أوزبكستان، والهند.

ونشر عمر السومة صورة له عبر خاصية "ستوري" لحسابه في تطبيق "إنستغرام"، وكتب عليها قرعة كأس أمم آسيا المقرر إقامتها في قطر من 12 يناير وإلى 10 فبراير 2024، ووجود المنتخب السوري في المجموعة (B) متمنيا التوفيق وطالبا الدعم من مشجعيه.

يذكر أن عمر السومة قاد نادي العربي للفوز بلقب بطل كأس أمير قطر، على حساب نادي السد، إثر فوزه عليه (3-0) في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء أمس الجمعة.

اضافة اعلان


وأحرز عمر السومة،  الذي يلعب له على سبيل الإعارة من الأهلي السعودي، هدفين للفريق القطري، الأول والثالث، عند الدقيقتين (62، و90)، وتخللهما هدف زميله حامد إسماعيل سجله في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء الذي جرى على استاد أحمد بن علي المونديالي بمدينة الريان.


ورفع نادي العربي كأس أمير قطر بعد انتظار طويل دام 30 عاما، لأول مرة منذ عام 1993، وللمرة التاسعة في تاريخه.

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202313153958799599459 (1)

مولر يعود لتشكيل بايرن ميونخ أمام شالكه

5202313161528178232559

فاران يقود دفاع يونايتد أمام وولفرهامبتون

5202313162239589139663

أول تعليق من الهلال السعودي على أنباء الاتفاق مع ميسي

5202313142841574707852 (1)

بنزيما على رأس 4 غيابات لريال مدريد أمام خيتافي

5202313125442955620534 (1)

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

5202313101536638448172

غياب التعويذة يرعب ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

أخبار متعلقة
42023189334243808534

ماني يحدد موقفه من ترك بايرن ميونخ

420231714166400958458

إحالة قضية فالفيردي للاتحاد الإسباني.. وهذه العقوبة المتوقعة

420231785316251731724

تفاصيل عرض النصر السعودي لزيدان وموقف كريستيانو رونالدو

42023179928724119504

الكشف عن غرامة ماني التاريخية بعد اللكمة

420231792614556079697

صلاح يقترب من تحطيم رقم جديد الليلة

420231794720378835543

ليفربول ضيفا ثقيلا على ليدز يونايتد لاستعادة الانتصارات