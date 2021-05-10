عمر هاني ينهي الدوري القبرصي وفوز مهم لأولمبياكوس

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الوكيل الإخباري - أنس عشاحقق فريق أولمبياكوس نيقوسيا فوزا صعبا على ليماسول، بهدفين لهدف، وذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة البطولة من الدوري القبرصي لكرة القدم.وشهدت المباراة مشاركة نجمنا الأردني عمر هاني بديلا مع فريقه أولمبياكوس نيقوسيا.وانتقل هاني لأولمبياكوس في بداية الموسم قادماً من مواطنه أبويل نيقوسيا على سبيل الإعارة، إلا أنه لم يشارك الا لدقائق معدودة طوال الموسم، قبل أن يبدأ باللعب تدريجيا كبديل في المباريات الماضية.وحل أولمبياكوس نيقوسيا في المركز السادس على سلم الترتيب بـ "37" نقطة، فيما ينتظر مباراة نهائي الكأس يوم السبت المقبل .