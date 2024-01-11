الخميس 11-01-2024
الوكيل الاخباري
 

ولي العهد: الأردن يطمح لأن يكون قوة صاعدة في المشهد التكنولوجي العالمي

حزب الله يعلن قصف مواقع إسرائيلية

المقاومة: لا اتفاق ولا تبادل إلا بوقف شامل للعدوان على غزة

فعاليات سياسية وقوى وطنية: مواقف الملك الداعمة لقضايا أمته وفلسطين تمثل صوت الحق والحكمة

قصف إسرائيلي يودي بحياة لبنانييْن

ارتفاع حصيلة الصحفيين الشهداء في غزة إلى 117

الخصاونة: الملك وجه إلى وضع استراتيجية لتطوير منتجات الفوسفات والبوتاس

أبرز ما جاء في مرافعات جنوب إفريقيا بدعوتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

حبس شخص 7 أشهر وتغريمه 16 ألف دينار اصطاد 9 حيوانات نادرة

لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم

عاجل

المقاومة: لا اتفاق ولا تبادل إلا بوقف شامل للعدوان على غزة

الخميس، 11-01-2024 04:28 م

عودة البوندسليجا.. بايرن ميونخ يواصل مطاردة ليفركوزن

1202411154419804636010


الوكيل الإخباري - تستأنف مباريات البوندسليجا غدًا الجمعة بمواجهة بايرن ميونخ وهوفنهايم في مستهل الجولة الـ17، التي ستقام معظم مبارياتها السبت، وهي مواجهة يسعى خلالها الفريق البافاري لتقليص الفارق مع باير ليفركوزن المتصدر الذي يحل ضيفا على أوجسبورج.

وكان ليفركوزن حتى الآن مفاجأة الموسم، إذ لم يخسر الفريق في كل المسابقات ودائما ما يهيمن على معظم المباريات، ويظهر بتكامل وتنظيم دفاعي وخطورة هجومية دائمة.

وأثار الأداء الرائع لفريق المدرب تشابي ألونسو آمالا بشأن القضاء على ما تسمى "لعنة الوصيف"، بسبب حصول الفريق على المركز الثاني في البوندسليجا مرات عديدة بينما كان قريبا من التتويج من اللقب، دون أن يتمكن من تحقيق ذلك.

وسيعني التتويج باللقب أيضا القضاء على هيمنة بايرن الذي يفوز بالبطولة بلا انقطاع منذ 2013.

ويتقدم ليفركوزن بأربع نقاط على بايرن ميونخ في ترتيب جدول الدوري، علما بأن الفريق البافاري لديه مباراة مؤجلة.

ويغيب عن ليفركوزن المدافعان أوديلوون كوسونو وإدموند تاسبوبا لمشاركتهما مع كوت ديفوار وبوركنيا فاسو، على الترتيب، في أمم أفريقيا، وهي البطولة التي لن يتمكن النيجيري فيكتور بونيفاس من خوضها لإصابته بإصابة عضلية مع المنتخب وسيغيب حتى أبريل/نيسان.

وفي ظل ذلك الوضع، سيضطر ليفركوزن للاستعانة بلاعبين كان لهم الدور الأكبر خلال الموسم على مقاعد البدلاء مثل المدافع الإكوادوري بيرو هينكابي.

ويغيب عن بايرن ميونخ بسبب أمم أفريقيا أيضا المغربي نصير مزراوي، وكذلك الكوري الجنوبي مين جاي كيم بسبب كأس آسيا.

ويستقبل لايبزيج، الذي يحتل حاليا المركز الرابع، آينتراخت فرانكفورت، سادس الترتيب، يوم السبت.

ويزور بوروسيا دورتموند، الذي يحتل حاليا المركز الخامس، ويتبعد بـ5 نقاط عن مراكز التأهل لدوري الأبطال، السبت المقبل درامشتات المتذيل.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202411153354806780319

حوادث شغب وطعن على خلفية ديربي روما

1202411143253344531521

توخيل: لدينا توصيات بشأن مزراوي

120241114926945632163

لاعب مانشستر يونايتد يرفض الدوري السعودي

1202411134447385576948

منتخب غامبيا يواجه أزمة قبل بطولة كأس أمم إفريقيا

120241194517541042655

أتالانتا يقهر ميلان في عقر داره ويصعد لنصف نهائي كأس إيطاليا

120241192746275858085

ريال مدريد يتخطى أتلتيكو ويبلغ نهائي السوبر الإسباني

أخبار متعلقة
12024119512740804438

بعد كيميتش.. باريس يستهدف نجما آخر من بايرن ميونخ

120241015151623959905

تفاصيل صفقة بايرن البديلة بعد ضربة توتنهام

120241092716977851922

فلسطين تفرض التعادل على السعودية والدوسري يتعرض لطرد تاريخي

12024912854256150364

بايرن ميونخ يدفع دراجوسين نحو توتنهام

1202499317876412061

منتخب سوريا يتعادل مع منتخب ماليزيا في البروفة الأخيرة قبل مشاركته في كأس آسيا