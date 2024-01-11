عودة البوندسليجا.. بايرن ميونخ يواصل مطاردة ليفركوزن

الوكيل الإخباري - تستأنف مباريات البوندسليجا غدًا الجمعة بمواجهة بايرن ميونخ وهوفنهايم في مستهل الجولة الـ17، التي ستقام معظم مبارياتها السبت، وهي مواجهة يسعى خلالها الفريق البافاري لتقليص الفارق مع باير ليفركوزن المتصدر الذي يحل ضيفا على أوجسبورج.



وكان ليفركوزن حتى الآن مفاجأة الموسم، إذ لم يخسر الفريق في كل المسابقات ودائما ما يهيمن على معظم المباريات، ويظهر بتكامل وتنظيم دفاعي وخطورة هجومية دائمة.



وأثار الأداء الرائع لفريق المدرب تشابي ألونسو آمالا بشأن القضاء على ما تسمى "لعنة الوصيف"، بسبب حصول الفريق على المركز الثاني في البوندسليجا مرات عديدة بينما كان قريبا من التتويج من اللقب، دون أن يتمكن من تحقيق ذلك.



وسيعني التتويج باللقب أيضا القضاء على هيمنة بايرن الذي يفوز بالبطولة بلا انقطاع منذ 2013.



ويتقدم ليفركوزن بأربع نقاط على بايرن ميونخ في ترتيب جدول الدوري، علما بأن الفريق البافاري لديه مباراة مؤجلة.



ويغيب عن ليفركوزن المدافعان أوديلوون كوسونو وإدموند تاسبوبا لمشاركتهما مع كوت ديفوار وبوركنيا فاسو، على الترتيب، في أمم أفريقيا، وهي البطولة التي لن يتمكن النيجيري فيكتور بونيفاس من خوضها لإصابته بإصابة عضلية مع المنتخب وسيغيب حتى أبريل/نيسان.



وفي ظل ذلك الوضع، سيضطر ليفركوزن للاستعانة بلاعبين كان لهم الدور الأكبر خلال الموسم على مقاعد البدلاء مثل المدافع الإكوادوري بيرو هينكابي.



ويغيب عن بايرن ميونخ بسبب أمم أفريقيا أيضا المغربي نصير مزراوي، وكذلك الكوري الجنوبي مين جاي كيم بسبب كأس آسيا.



ويستقبل لايبزيج، الذي يحتل حاليا المركز الرابع، آينتراخت فرانكفورت، سادس الترتيب، يوم السبت.



ويزور بوروسيا دورتموند، الذي يحتل حاليا المركز الخامس، ويتبعد بـ5 نقاط عن مراكز التأهل لدوري الأبطال، السبت المقبل درامشتات المتذيل.

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