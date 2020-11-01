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الأحد، 01-11-2020 11:29 ص

عودة رونالدو.. يوفنتوس في مهمة تصحيح المسار أمام سبيزيا

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الوكيل الإخباري _ يحل فريق يوفنتوس ضيفا ثقيلا على نظيره سيبزيا اليوم الأحد، في تمام الرابعة عصرا، على ملعب دينو مانوتزي، ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإيطالي.


ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة مدربه أندريا بيرلو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتحسين وضع الفريق في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي.


وفشل يوفنتوس في تحقيق الفوز في آخر مباراتين في الدوري الإيطالي، حيث تعادل أمام كرتوني 1 - 1 وأمام فيرونا بنفس النتيجة، كما سقوط أمام برشلونة بهدفين دون رد، الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.


وتشهد مباراة اليوم عودة النجم كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".



في المقابل يطمح سبيزيا الصاعد حديثا إلى الكالتشيو في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البيانكونيري، للأقتراب من منطقة وسط الجدول.


ويحتل يوفنتوس المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد سبيزيا في المركز الـ 15 بـ 5 نقاط.


ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، أودينيزي مع ميلان، تورينو مع لاتسيو، نابولي مع ساسولو، روما مع فيورنتينا، سامبدوريا مع جنوى.


يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير،خوفا من تفشي فيروس كوورنا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.

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المصدر : ملاعب 

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