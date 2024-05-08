غموض مستقبل محمد صلاح يدفع الاتحاد السعودي لاتخاذ خطوة حاسمة

الوكيل الإخباري - كشفت تقرير صحفي أن نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، سيقطع خطوة حاسمة الأسبوع المقبل في ظل غموض مستقبل النجم المصري محمد صلاح، مع فريق ليفربول.



وارتبط اسم صلاح بالانتقال إلى صفوف نادي اتحاد جدة الصيف الماضي، في صفقة ضخمة، لكن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول تشبث بنجمه المصري.



وعادت التكهنات خلال الأسابيع الماضية حول إمكانية إتمام الصفقة الصيف المقبل، خصوصا أن نادي الاتحاد يبحث بقوة عن نجوم من العيار الثقيل لتعويض موسمه الباهت، إضافة إلى أزمة صلاح مع مدربه يورغن كلوب.



وقال الصحفي الإيطالي الموثوق رودي جاليتي، عبر قناة "العربية" السعودية يوم الثلاثاء، إن صلاح هو خيار الاتحاد الأول في سوق الانتقالات، لكن المفاوضات تسير بوتيرة بطيئة، وبالتالي فإن النادي اتجه لخيار آخر هو الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، نجم توتنهام هوتسبير.



وأضاف: "حتى الآن لا يوجد أي اتصال رسمي بين الاتحاد وسون، ومع ذلك يبقى اللاعب هدفا حقيقيا على طاولة النادي".



وتابع الصحفي "من المقرر أن يبدأ الاتحاد اتصالاته مع سون الأسبوع المقبل، للاستفسار عن موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي في الموسم الجديد".

وعن موقف صلاح، أوضح جاليتي أن صلاح يرغب أولا في الحديث مع أرني سلوت، المدرب المحتمل لليفربول، قبل حسم مستقبله.

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وأشار إلى أن صلاح لم يتخذ حتى الآن قرارا نهائيا بشأن مستقبله، وستتضح الأمور بعد مقابلته مع المدرب الجديد.

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