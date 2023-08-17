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الخميس، 17-08-2023 02:23 م

غوارديولا ثاني أكثر مدرب تحقيقا للألقاب عبر التاريخ

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الوكيل الإخباري - تمكن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي من تحقيق لقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم على حساب إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء في اليونان.

وحقق نادي مانشستر سيتي لقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، وبهذا اللقب بات غوارديولا ثاني أكثر مدرب يحصل على بطولات في تاريخ كرة القدم.


ورفع بيب غوارديولا البالغ 52 عاما، رصيده من الألقاب إلى 37 لقبا خلال 15 عاما فقط، مع أندية برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

ونجح غوارديولا في وضع نفسه بالمركز الثاني، متفوقا على الروماني ميرسيا لوشيسكو.

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وقاد المدرب الإسباني بيب غوارديوا فريق مانشستر سيتي، للفوز لأول مرة في تاريخه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ"، وأمس الأربعاء إلى باكورة الألقاب أيضا في مسابقة كأس السوبر الأوروبي.

ويتربع السير أليكس فيرغسون المدرب الأسطوري لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على عرش المدربين الأكثر تحقيقا للبطولات بواقع 49 بطولة خلال 39 عاما.

عدد ألقاب بيب غوارديولا في مسيرته التدريبية:
3 مرات الدوري الإسباني (برشلونة)، مرة واحدة الدوري الإسباني الدرجة الثانية (برشلونة)، 3 مرات السوبر الإسباني (برشلونة)، 3 مرات السوبر الإسباني (برشلونة)، مرتين كأس ملك إسبانيا (برشلونة)، دوري أبطال أوروبا مرتين (برشلونة)+ مرة واحدة (مانشستر سيتي)، 3 مرات الدوري الألماني (بايرن ميونخ)، مرتين كأس ألمانيا (بايرن ميونخ)، 5 مرات الدوري الإنجليزي (مانشستر سيتي)، مرتين كأس الاتحاد الإنجليزي (مانشستر سيتي)، 4 مرات كأس الرابطة الإنجليزية (مانشستر سيتي)، مرتين درع الاتحاد الإنجليزي (مانشستر سيتي)، السوبر الأوروبي 2(برشلونة)– 1(بايرن ميونخ)- 1(السيتي)، كأس العالم للأندية 2(برشلونة) – 1(بايرن ميونخ).

 

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