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السبت، 23-09-2023 04:01 م

غوارديولا: لا تنتقدوا هالاند لأنه يجبركم على الاعتذار

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الوكيل الإخباري - سخر الإسباني بيب غوارديولا مدرّب مانشستر سيتي بطل أوروبا وإنجلترا من المزاعم، حول وجوب قلقه من الفرص السانحة المهدرة من قبل هدافه النرويجي إرلينغ هالاند هذا الموسم.

وسجّل هالاند 52 هدفاً الموسم الماضي، في بداية خارقة له مع الفريق الذي حقق ثلاثية خارقة في دوري أبطال أوروبا، بطولة وكأس إنجلترا.

وسجّل النرويجي هذا الموسم سبعة أهداف في ثماني مباريات.

لكن التحليل يظهر أنه أهدر 12 فرصة، تسع من بينها في آخر مباراتين ضد وست هام والنجم الأحمر الصربي.

قال غوارديولا ساخراً قبل مواجهة نونتغهام فوريست يوم السبت في الدوري الإنجليزي لكرة القدم "لن أنام الليلة!".

تابع المدرّب الفذ "حصل على فرص هائلة وكان بمقدوره تسجيل 14 أو 15 هدفاً حتى الآن. المهم أن يقول دوماً لدي الفرصة، لدي الفرصة، لدي الفرصة".

أردف مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني السابق "المشكلة هي عندما لا تكون لدي فرص، عندما لا أحصل على الكرات أو أتواجد في المكان الخاطئ".

شرح بيب: "نصيحتي ألا تنتقدوا إرلينغ كثيراً. انتقدوا الظهير، قلب الدفاع أو المدرّب لكن لا تنتقدوا أبداً من سجل كل تلك الأهداف، لأنكم ستكونون في وضع لاحق يجبركم على الاعتذار".

وأقرّ غوارديولا أن لاعبه البالغ 23 عاماً لم يكن في لياقة مكتملة مطلع الموسم، لكن ذلك كان متوقعاً بعد إرهاقات الموسم الماضي "كلا لم تكن لياقته كاملة".

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