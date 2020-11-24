غوارديولا يرغب في التعاقد مع هذا النجم

الوكيل الإخباري- ذكرت تقارير إعلامية أن الإسباني بيب غوارديولا يرغب في التعاقد مع النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام، ويعتبره البديل المثالي للأرجنتيني سيرجيو أغويرو الذي يستعد للرحيل.

اضافة اعلان



وبعد تجديد عقده رفقة مانشستر سيتي حتى صيف 2023، وضع الإسباني بيب غوارديولا على الطاولة عدة سيناريوهات لسوق الانتقالات القادم، ومن بينها تعويض بعض المخضرمين وعلى رأسهم الهداف التاريخي للفريق الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الذي يتعرض للعديد من الإصابات، وهو في طريقه للرحيل بعد نهاية عقده.



ويعتقد بيب غوارديولا أن المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين سيكون بديلا مثاليا لسيرجيو أغويرو ولاعبا يحتاجه الفريق في الفترة القادمة.







