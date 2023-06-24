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السبت، 24-06-2023 01:40 م

غوارديولا يزور مصر مع عائلته .. ويلتقط صورا أمام الأهرامات

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الوكيل الإخباري - قام الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأسرته بزيارة خاصة لمصر لقضاء جزء من عطلته الصيفية.

وقد وصل بيب غوارديولا وأسرته، مطار القاهرة، مساء أمس الخميس، من إسبانيا، وكان في استقبالم، مديرة مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، نسرين عثمانلي، بمطار القاهرة الدولي، وعدد من أعضاء المكتب، حيث تم الترحيب بهم وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن بعض الأماكن السياحية والأثرية بالمقصد السياحي المصري.

وقد بدأ برنامج الزيارة بمدينة القاهرة وسينتهي بمدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان، حيث زار، اليوم، منطقة أهرامات الجيزة.

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كما قامت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بدعوته على مأدبة غداء بأحد الفنادق المطلة على الأهرامات، وقد كان في استقباله السيد أحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الأستاذة نرمين حنفي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حيث رحبوا بهم وبأسرته، وتم إهدائهم هدية تذكارية لنسخة من قناع الملك "توت عنخ آمون" والذي أبدى إعجابه الشديد به.

ومن المقرر أن تستمر هذه الزيارة بعد ذلك في رحلة نيلية من الأقصر إلى أسوان على إحدى الذهبيات، وتختتم بزيارة معبد أبو سمبل بأسوان.


وقاد بيب غوارديولا (52 عاما) فريق مانشستر سيتي، إلى التتويج بثلاثية نادرة خلال الموسم الماضي، بفوزه بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

 

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