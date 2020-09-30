الأربعاء 30-09-2020
الوكيل الاخباري

نقيب الصيادلة لـبرنامج الوكيل : مطعوم الأنفلونزا الموسمية غير متوفر بعد وهذا سعره

وفاتان جديدتان بكورونا في المملكة

تحديث قائمة الدول التي يستقبل منها طيرانا منتظما

الحكومة تعلن اليوم قرارا بشأن دوام طلبة المدارس

أسعار الذهب الأربعاء 30/9/2020

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

وفيات الأربعاء 30/9/2020

تراجع تأثيــر الكتلة الحارة

وزارة المالية تغلق مبناها ومكاتب مديرية التقاعد أمام المراجعين

بيان صادر عن وزارة التعليم العالي

عاجل

نقيب الصيادلة لـبرنامج الوكيل : مطعوم الأنفلونزا الموسمية غير متوفر بعد وهذا سعره




الأربعاء، 30-09-2020 10:46 ص

غيابات بالجملة في صفوف الملكي

download (1)


الوكيل الإخباري _ ذكرت وسائل إعلام مقرّبة من البيت الملكي، أن قائمة نادي ريال مدريد ، ستشهد غياب ثلاثة لاعبين عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة بلد الوليد مساء اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.


وسيغيب كلاً من ( توني كروس – ماريانو دياز – إيدير ميليتاو ) عن المباراة بسبب الإصابة، بعدما تأكد عدم مشاركتهم في المباراة.


بينما لا زالت الشكوك قائمة حول مشاركة البلجيكي  “إيدين هازارد”.


المصدر : ملاعب

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

ميسي : سأنهي كل ذلك الجدل

800_1dfe4fe109

حسم موقف حسون من المشاركة في مباراة الأهلي والنصر

119142

زيدان يطالب بالاستغناء عن لاعب جديد

5-23-630x378

تياغو سيلفا يعتذر لجماهير تشيلسي

الهلال-السعودي-يعلن-قائمته-الرسمية-لاستكمال-الموسم2020_9_23_20_32

الهلال ينتظر تعويض بعد استبعاده من آسيا

20200928200457616

الزمالك يتعاقد مع المدرّب البرتغالي باتشيكو

أخبار متعلقة
119142

زيدان يطالب بالاستغناء عن لاعب جديد

9202028144317586914413

ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة نجمه

193632

لوكا يوفيتش يحدد وجهته حال رحيله عن ريال مدريد

96946

جاريث بيل يكشف سر عودته إلى فريقه السابق توتنهام

received_1256478584700177-780x470

قرار مفاجئ من مارسيلو يلخبط أوراق ريال مدريد

GettyImages-1267192045-1-40

خاميس يثير الجدل بأول تصريح بعد رحيله عن ريال مدريد