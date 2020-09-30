غيابات بالجملة في صفوف الملكي

الوكيل الإخباري _ ذكرت وسائل إعلام مقرّبة من البيت الملكي، أن قائمة نادي ريال مدريد ، ستشهد غياب ثلاثة لاعبين عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة بلد الوليد مساء اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.





وسيغيب كلاً من ( توني كروس – ماريانو دياز – إيدير ميليتاو ) عن المباراة بسبب الإصابة، بعدما تأكد عدم مشاركتهم في المباراة.





بينما لا زالت الشكوك قائمة حول مشاركة البلجيكي “إيدين هازارد”.





المصدر : ملاعب

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