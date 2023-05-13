غياب التعويذة يرعب ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

الوكيل الإخباري - يستضيف مانشستر سيتي، ريال مدريد، الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب الاتحاد.



وانتهت مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو، بالتعادل (1-1)، الثلاثاء الماضي.



ويطمح ريال مدريد، لحصد لقبه 15 في البطولة الأوروبية، أما مانشستر سيتي يبحث عن التتويج الأول.



تعويذة البرنابيو



حقق ريال مدريد، لقبه الرابع عشر في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بفضل الظهور بوجه مغاير على ملعب سانتياجو برنابيو في مواجهات الإياب للأدوار الإقصائية.



وصنع الملكي، أكثر من ريمونتادا في الجزء الأخير من الشوط الثاني، ضد أندية باريس سان جيرمان، وتشيلسي، ومانشستر سيتي، ليواصل رحلته المثيرة في البطولة، ويتوج باللقب لاحقا أمام ليفربول.



وفي ذهاب ثمن نهائي الموسم الماضي، خسر ريال مدريد ضد باريس بهدف دون رد، ليرد في الإياب بالفوز 3-1 في ليلة هاتريك كريم بنزيما.



وفي ربع النهائي، انتصر الميرنجي ذهابا (3-1) على أرض تشيلسي، قبل أن يستضيفهم في البرنابيو، ويخسر (2-3) لكنه تأهل بعد الوصول للأشواط الإضافية.



وخلال مواجهة مانشستر سيتي في نصف النهائي، خسر الملكي 3-4 على ملعب الاتحاد، قبل الرد في البرنابيو بالفوز 3-1.



ميزة مفقودة



يفقد ريال مدريد، ميزة لعب مباراة الإياب على أرضه خلال مواجهة المان السيتي، وهو فأل سيئ على الميرنجي ضد الفريق السماوي.



وودع ريال مدريد، منافسات دوري أبطال أوروبا، على يد مانشستر سيتي، في ثمن نهائي نسخة 2020، بالخسارة ذهابا وإيابا بنفس النتيجة (1-2) خلال فترة المدرب زيدان.



عقدة ملعب الاتحاد



يواجه ريال مدريد، عقدة تاريخية ضد مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد، حيث لم يتذوق الملكي، طعم الانتصار هناك.



وخاض ريال مدريد 4 مباريات في معقل المان سيتي، بواقع خسارتين وتعادلين.



البداية كانت في دور المجموعات لموسم (2012-2013) وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.



المباراة الثانية كانت في ذهاب نصف نهائي موسم (2015-2016)، وانتهت بالتعادل السلبي، أما المباراة الثالثة كانت في إياب ثمن نهائي نسخة (2019-2020) وفاز السيتي 2-1.



أما المباراة الرابعة والأخيرة كانت في ذهاب نصف نهائي موسم (2021-2022)، وفاز المان سيتي 4-3.

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