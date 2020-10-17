السبت 17-10-2020
الوكيل الاخباري

توضيح من رئاسة الوزراء حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

253 وفاة و4103 إصابات جديدة بكورونا في إيران

ورشتان عن أهمية التعلم عن بعد والتربية الإعلامية بإربد

الكويت تسجل 4 وفيات و739 إصابة جديدة بكورونا

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

مطالبة ان يكون السبت اخر يوم حظر شامل بالمملكة

خطوات الدخول إلى الاختبارات على منصة درسك

إجـراءات جديدة من الصحة بسبب انتشار كورونا

وزير التربية يوجه رسالة الى اولياء الامور

ضبط 53 شخصا خالفوا أوامر الحظر الشامل بإربد




السبت، 17-10-2020 04:35 م

فان دايك يتعرض لإصابة خطيرة بعد اصطدامه بحارس إيفرتون

500


الوكيل الإخباري _ تعرض فيرجيل فان دايك لإصابة خطيرة خلال مباراة فريقه أمام إيفرتون التي تقام حاليا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.


وأصيب في قدمه بعد اصطدامه بحارس إيفرتون وغادر المباراة بعد دقائق قليلة من بدايتها، ليحل جوميز بدلا منه.


ويسعى فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح لاستعادة هيبته بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط المدوي أمام أستون فيلا بنتيجة 7 - 2، في الجولة الماضية.



وخاض ليفربول 4 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز خلال في 3 مباريات، وخسر في لقاء وحيد.


في المقابل يطمح إيفرتون الذي يقدم نتائج خيالية هذا الموسم، في انتزاع الثلاث نقاط من الريدز، لمواصلة تربعه على صدارة البريميرليج.


إيفرتون هو الفريق الوحيد الذي لم يفقد أي نقطة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث فاز بجميع مبارياته.


ويتصدر إيفرتون جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز الخامس  بـ9 نقاط.

اضافة اعلان
 

المصدر : ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202017152639793217449

نهاية الشوط الأول بين ليفربول وإيفرتون بالتعادل الإيجابي .. شاهد الأهداف

555-1

الإعلان عن نتائج فحص الترقية بالتايكواندو لـ 6 و7 دان

الهلال يغدر بنجمه الكبير.. لـخطف الصفقة الحلم من النصر

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

image

حدث استثنائي ينتظر محمد صلاح مع الفراعنة

72826-1449855743

شاهد.. مبابي يهدي هدفه لـالطفل الشجاع

أخبار متعلقة
3759647_1508239674

سيغوردسون يرفض عرض الهلال السعودي

word-image-19

بعد الإصابة الخطيرة .. 4 خيارات أمام زيدان لتعويض غياب كارفاخال