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الإثنين، 18-07-2022 07:37 م

فريدي إبراهيم يحلق بالصقور نحو ربع نهائي كأس اسيا

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا 

تأهل المنتخب الوطني لكرة السلة لمواجهة إيران بربع نهائي كأس اسيا لكرة السلة بفوزه بالثانية الأخيرة من مباراة التصفيات أمام الصين تايبيه بنتيجة 96/97، بثلاثية تاريخية للاعب فادي إبراهيم " فريدي ".


وانهت الصين تايبيه الربع الأول متقدمة بنتيجة 25/23، والربع الثاني بنتيجة 42/49، وانتهى الربع الثالث بنتيجة 69/68 لصالح تايبيه، إلا أن الللحظات الأخيرة شهدت إنقلابا أردنيا وصولا للفوز بالربع الأخير بفارق نقطة .


 

وكاندار تكر أفضل لاعبي المباراة بكفاءة 39+، مسجلا 36 نقطة، و9 متابعات و3 تمريرات و 2 خطف كرة، فيما كان يونغ شان شن أفضل لاعبي الصين تايبيه بكفاءة 21+ مسجلا 20 نقطة و5 متابعات تحت السلة و5 تمريرات و2 خطف كرة .

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المصدر : ملاعب


 




 

 


 

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