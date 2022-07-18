فريدي إبراهيم يحلق بالصقور نحو ربع نهائي كأس اسيا

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا



تأهل المنتخب الوطني لكرة السلة لمواجهة إيران بربع نهائي كأس اسيا لكرة السلة بفوزه بالثانية الأخيرة من مباراة التصفيات أمام الصين تايبيه بنتيجة 96/97، بثلاثية تاريخية للاعب فادي إبراهيم " فريدي ".





وانهت الصين تايبيه الربع الأول متقدمة بنتيجة 25/23، والربع الثاني بنتيجة 42/49، وانتهى الربع الثالث بنتيجة 69/68 لصالح تايبيه، إلا أن الللحظات الأخيرة شهدت إنقلابا أردنيا وصولا للفوز بالربع الأخير بفارق نقطة .









وكاندار تكر أفضل لاعبي المباراة بكفاءة 39+، مسجلا 36 نقطة، و9 متابعات و3 تمريرات و 2 خطف كرة، فيما كان يونغ شان شن أفضل لاعبي الصين تايبيه بكفاءة 21+ مسجلا 20 نقطة و5 متابعات تحت السلة و5 تمريرات و2 خطف كرة .

اضافة اعلان

المصدر : ملاعب