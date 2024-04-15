فضية للحلواني وبرونزية لأبو الرب ببطولة صربيا

الوكيل الإخباري - ظفر لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد الحلواني بالميدالية الفضية لوزن تحت 63 كغم في بطولة صربيا المفتوحة الدولية "جائزة جاليب بلجراد 21" (عيار نجمتين)،كما نالت لاعبة المنتخب الوطني راما أبو الرب ، بالميدالية البرونزية لوزن تحت 73 كغم.
وفاز اللاعب الحلواني في 4 مياريات وانسحب في الدور قبل النهائي أمام لاعب ايطاليا، وكانت اللاعبة أبو الرب قد بدأت مشوارها في البطولة بالفوز في أول مباراة وخسرت في المباراة الثانية.
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