فضية للحلواني وبرونزية لأبو الرب ببطولة صربيا

الوكيل الإخباري - ظفر لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد الحلواني بالميدالية الفضية لوزن تحت 63 كغم ‏في بطولة صربيا المفتوحة الدولية "جائزة جاليب بلجراد 21" (عيار ‏نجمتين)،كما نالت لاعبة المنتخب الوطني ‏راما أبو الرب ، بالميدالية البرونزية لوزن تحت 73 كغم.‏



وفاز اللاعب الحلواني في 4 مياريات وانسحب في الدور قبل النهائي أمام لاعب ايطاليا، وكانت اللاعبة أبو الرب ‏قد بدأت مشوارها في البطولة بالفوز في أول مباراة وخسرت في المباراة الثانية.‏

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