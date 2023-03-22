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الأربعاء، 22-03-2023 04:16 م

فطافطة مدربا للجزيرة وحسن عبد الفتاح مساعدا له

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الوكيل الإخباري -  اتفقت إدارة نادي الجزيرة، مع المدرب وليد فطافطة ومساعده حسن عبد الفتاح لتولي مهمة الإشراف على الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وسيتولى وليد فطافطة مهمة المدير الفني وحسن عبد الفتاح المدرب العام، بانتظار الكشف عن هوية مدرب حراس المرمى.

وكان الجزيرة الذي يعد أحد أعرق الأندية الأردنية، قد هبط في الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى بعدما عانى من ضائقة مالية خانقة أثرت سلبا على أدائه ونتائجه.

وسيجتهد فطافطة وعبد الفتاح في إعادة الجزيرة لدوري المحترفين في الموسم المقبل واكتشاف وجوه شابة جديدة لتعزيز قدرات الفريق الذي افتقد معظم نجومه بسبب الاحتراف وبيع عقودهم لتسديد المديونية.

ويعتبر فطافطة من خيرة مدربي الكرة الأردنية حيث سبق له تدريب عدة فرق منها الرمثا، وشباب الخليل الفلسطيني كما أنه أحد المحاضرين الآسيويين.

في المقابل فإن عبد الفتاح يعتبر من نجوم الكرة الأردنية الذين اعتزلوا قبل 4 سنوات، ودرب قبل موسمين فريق معان، وفي العام الحالي عمل مدربا بفرق الفئات العمرية للوحدات.  

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