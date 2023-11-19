فورمولا 1.. سرخيو بيريز يحسم وصافة بطولة العالم

الوكيل الإخباري - ضمن المكسيكي سرخيو بيريز سائق (رد بول) وصافة بطولة العالم لسباقات سيارات الفئة الأولى (فورمولا 1) بعدما احتل المركز الثالث في سباق لاس فيجاس اليوم الأحد.



وباحتلاله المركز الثالث رفع بيريز رصيده من النقاط في البطولة إلى 273 نقطة متقدما على البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) صاحب المركز الثالث ب232 نقطة.



وتعد هذه المرة الأولى التي يحل فيها بيريز وصيفا لبطولة العالم خلال 13 موسما له في الفورمولا 1، علما بأن أفضل مركز سابق له كان الثالث واحتله العام الماضي.



وكان زميل بيريز في الفريق الهولندي ماكس فيرستابن قد توج بالبطولة للعام الثالث على التوالي الشهر الماضي وفاز اليوم بسباق لاس فيجاس ليرتفع رصيده من النقاط إلى 549 نقطة.



ومن المقرر أن تختتم بطولة العالم للفورمولا 1 بسباق جائزة أبوظبي الكبرى الذي يقام في ال26 من الشهر الجاري.

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