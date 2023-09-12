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الثلاثاء، 12-09-2023 01:16 م

فوز تاريخي.. البرتغال تزلزل الملعب تحت أقدام لاعبي لوكسمبورغ

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الوكيل الإخباري -  ألحق منتخب البرتغال هزيمة تاريخية ساحقة بضيفه لوكسمبورغ (9-0) في المباراة التي جمعتهما الاثنين، وذلك ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وشهدت المواجهة تسجيل ثلاث ثنائيات وقع عليها كل من المدافع جونكالو إيناسيو في الدقيقتين (12 و45)، والمهاجم غونزالو راموس في الدقيقتين (18 و34)، والمهاجم ديوغو جوتا في الدقيقتين (57 و77)، بينما تكفل بتسجيل الأهداف الثلاثة المتبقية كل من، المهاجم ريكاردو هورتا، ولاعب خط الوسط برونو فيرنانديز، والمهاجم جواو فيليكس في الدقائق (67، 83، 88) على الترتيب.

وحقق منتخب البرتغال أكبر انتصار في تاريخه، وفقا لموقع "Squawka" المتخصص في الإحصائيات، وجاء ذلك في غياب قائده وهدافه التاريخي النجم كريستيانو رونالدو عن هذه المواجهة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وفي المقابل أصبح منتخب لوكسمبورغ أول فريق في التاريخ يتلقى 100 هزيمة ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وواصل منتخب البرتغال بذلك سلسلة انتصاراته بفوزه السادس على التوالي، ليتربع على عرش صدارة المجموعة العاشرة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، مبتعدا بفارق 5 نقاط عن وصيفه السلوفاكي، الذي تغلب بدوره على ضيفه منتخب ليشتنشتاين بثلاثة اهداف من دون رد.

بينما تعرض منتخب لوكسمبورغ للهزيمة الأولى بعد 4 انتصارات متتالية، ليتوقف رصيده عند 10 نقاط، ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب.

ويشغل منتخبا البوسنة والهرسك وإيسلندا المركزين الرابع والخامس على سلم الترتيب برصيد 6 نقاط لكل منهما.

ويتذيل منتخب ليشتنشتاين قائمة المجموعة من دون نقاط.

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