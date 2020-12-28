فيدرر يرفع الراية البيضاء في بطولة أستراليا المفتوحة

الوكيل الاخباري-

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أعلن منظمو بطولة أستراليا المفتوحة، أولى كبرى البطولات الأربع في التنس، الاثنين أن المصنف أولا عالميا سابقا السويسري روجير فيدرر سيغيب عن البطولة للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية.ويتعين على فيدرر البالغ 39 عاما مواصلة التعافي بعد عمليتين جراحيتين في الركبة.وتوقف السويسري عن ممارسة أي نشاط رياضي منذ فبراير الماضي، وتحديدا منذ خسارته نصف نهائي البطولة الاسترالية أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش، لكنه استأنف التدريبات مؤخرا وكان على قائمة المشاركين في بطولة أستراليا المفتوحة التي تبدأ في الثامن من فبراير المقبل.وخضع فيدرر لعملية جراحية في ركبته اليمنى في فبراير أتبعها بأخرى في يونيو، ما فتح الباب أمام غريمه الإسباني رافائيل نادال لمعادلة رقمه القياسي من حيث عدد الألقاب الكبرى (20) بعد تتويجه بطلا لرولان غاروس الفرنسية للمرة الثالثة عشرة.