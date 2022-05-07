فيديو : العرسان يقود فريقه لتجاوز الصدمة ،، و الصيفي يسجل هدفين

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشابعد أن خسر لقب الدوري الكويتي في اللحظات الأخيرة من المنافسات لمصلحة فريق الكويت، تعافى فريق كاظمة الذي يضم الثنائي الأردني أحمد العرسان ويوسف أبو جلبوش "صيصا"، وصعد لنصف نهائي كأس الأمير.وقاد العرسان فريقه للفوز والتأهل بتسجيله هدف مباراة ربع النهائي أمام الكويت والتي انتهت بفوز كاظمة بهدف دون رد، وليصعد الفريق لمواجهة الفحيحيل مساء السبت .كما تأهل فريق النصر الذي يضم نجمنا عدي الصيفي لنصف النهائي بفوزه على الشباب بهدفين لهدف، وكان الصيفي بطل المباراة بتسجيله هدفي فريقه، ليقوده لمواجهة فريقه السابق السالمية بالدور القادم .