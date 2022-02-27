فيديو : علوان يعوض بهاء فيصل ،، هدف و اسيست على فريق يزن النعيمات

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

ربما كان شهر ديسمبر الماضي الأصعب على فريق الشمال، عندما تعرض نجم منتخبنا الوطني بهاء فيصل لقطع بالرباط الصليبي أثناء مشاركته بكأس العرب، وأعلن رسميا عن غيابه لبقية الموسم، خصوصا وأن قيمة " بيبو " ليست تهديفية فقط بل أنه كان قائد الفريق وقاده للصعود لدوري نجوم قطر.









الشمال وجد ضالته بكأس العرب أيضا ورفقة منتخب النشامى، فقرر تعويض بهاء فيصل ببديله بالمنتخب الوطني علي علوان وكان للأخير لمساته الهامة مع الفريق، ورغم صيامه عن التسجيل لفترات طويلة إلا أنه صنع الكثير من أهداف الفريق وقاده بمستويات مميزة للثبات شبه الرسمي بدوري نجوم قطر .





وكانت آخر إبداعات علوان بالملاعب القطرية في مباراة الديربي الأردني هناك، عندما واجه فريقه الأهلي الذي يضم صديقه ونجم منتخب النشامى يزن النعيمات، الذي خرج مصابا بالدقيقة 20، وانتهت المباراة بفوز كاسح للشمال بثلاثية نظيفة، وهدف و " اسيست " لعلي علوان .





ويحل الأهلي بالمركز الثامن على سلم ترتيب الدوري القطري بـ 23 نقطة، فيما يأتي الشمال تاسعا بـ 19 نقطة، مع تبقي جولتين على نهاية البطولة التي توج السد بلقبها .



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