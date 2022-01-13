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الخميس، 13-01-2022 09:52 م

فيديو : لقطة مارادونية لصالح راتب بالدوري البحريني

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

تداول متابعو الدوري البحريني لكرة القدم، لقطة رائعة لنجمنا الأردني صالح راتب، في مباراة فريقه مع النجمة لحساب الجولة التاسعة من البطولة، والتي انتهت بفوز رفاق صالح بثلاثية نظيفة.اضافة اعلان

 
 

وراوغ نجم النشامى خط دفاع النجمة بالكامل قبل أن يطلق تسديدة أبعدها حارس المرمى بصعوبة .

 

وكان راتب قد انضم للخالدية ببداية الموسم الحالي، علما أن الفريق بالمركز الثالث على سلم الترتيب بـ 15 نقطة، وبفارق الأهداف عن الرفاع الشرقي الرابع.

 

يذكر أن المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، العراقي عدنان حمد، قد قام باستدعاء صالح راتب لمواجهة نيوزلندا الودية .

 




 

 


 

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