فيديو : لقطة مارادونية لصالح راتب بالدوري البحريني

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاتداول متابعو الدوري البحريني لكرة القدم، لقطة رائعة لنجمنا الأردني صالح راتب، في مباراة فريقه مع النجمة لحساب الجولة التاسعة من البطولة، والتي انتهت بفوز رفاق صالح بثلاثية نظيفة.وراوغ نجم النشامى خط دفاع النجمة بالكامل قبل أن يطلق تسديدة أبعدها حارس المرمى بصعوبة .وكان راتب قد انضم للخالدية ببداية الموسم الحالي، علما أن الفريق بالمركز الثالث على سلم الترتيب بـ 15 نقطة، وبفارق الأهداف عن الرفاع الشرقي الرابع.يذكر أن المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، العراقي عدنان حمد، قد قام باستدعاء صالح راتب لمواجهة نيوزلندا الودية .