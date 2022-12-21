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الأربعاء، 21-12-2022 11:52 ص

فيديو مؤثر.. اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم يرد على سخرية "ميسي.. وينو"

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الوكيل الإخباري - رد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، "كونميبول"، على السؤال، "أين ميسي؟"، في مقطع فيديو احتفل من خلاله بالإنجاز التاريخي الذي حققه النجم الأرجنتيني في مونديال "قطر 2022".

وهتفت جماهير المنتخب السعودي "ميسي وينه كسرنا عينه"، وذلك بعد الفوز على الأرجنتين 2-1 في افتتاح مبارياتهما بدور المجموعات بمونديال 2022.

وبعد تتويج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم، قام اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، بالرد على جماهير المنتخب السعودي والمنتخبات الأخرى، عبر فيديو حصد مئات الآلاف من المشاهدات، استعرض من خلاله بعض هتافات الجمهور السعودي وجماهير المنتخبات الأخرى، أتبعها بأهداف ليونيل ميسي في البطولة.

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وقال اتحاد أمريكا الجنوبية إن العالم كله يعلم أين ميسي، واستعرض لقطات من احتفالات العالم بتتويج الأرجنتين بلقب المونديال، فضلا عن المشاهد المليونية التي شهدتها الأرجنتين.


وختم الفيديو: "ميسي هو فرحة هؤلاء ودموعهم، وفي غناء الأطفال، ميسي في كل واحد منا، وفي نجمة كأس العالم لعام 2022 التي ستعلق على قميص المنتخب".


وحصد المنتخب الأرجنتيني لقب كأس العالم للمرة الثالثة، وذلك بعد الفوز علي فرنسا بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

 

 

ملاعب 

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