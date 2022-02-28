فيديو : يزن النعيمات يغادر الملعب مصابا ولا تفاصيل حتى الآن !!

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا



شهدت مباراة الشمال والأهلي في دوري نجوم قطر، خروج لاعبنا الأردني يزن النعيمات مصابا بعد مرور 25 دقيقة على انطلاقتها .

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ورغم مرور يومين على إقامة المبارتين لم يصدر نادي الأهلي أي اعلان رسمي عن طبيعة إصابة اللاعب حتى لحظة كتابة الخبر، وهو أمر مثير للجدل خصوصا وأن هذا النوع من الإصابات يكون مقلقا.





وكانت المباراة قد انتهت بفوز فريق الشمال الذي يضم اللاعب الأردني علي علوان، ويغيب عنه منذ شهر ديسمبر الماضي هداف منتخب النشامى بهاء فيصل.



ويحل الأهلي بالمركز الثامن على سلم ترتيب الدوري القطري بـ 23 نقطة، فيما يأتي الشمال تاسعا بـ 19 نقطة، مع تبقي جولتين على نهاية البطولة التي توج السد بلقبها .



