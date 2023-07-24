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الإثنين، 24-07-2023 12:44 م

فيرستابن يواصل هيمنته على سباقات الفورمولا 1

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الوكيل الإخباري - واصل النجم الهولندي، ماكس فيرستابن، سائق "ريد بول" تفوقه في بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، بفوزه بجائزة هنغاريا الكبرى، في الجولة الـ11 لبطولة العالم التي جرت الأحد.

واحتل المتألق ماكس فيرستابن المركز الأول، بالرغم من أنه من المركز الثاني، متفوقا على وصيفه البريطاني، لاندو نوريس، سائق (ماكلارين) بفارق (33.731) ثانية، وتلاهما سائق "ريد بول" الآخر، المكسيكي، سيرخيو بيريز، في المرتبة الثالثة متأخرا بفارق (37.603) ثانية عن الفائز.

وحقق النجم الهولندي انتصاره السابع على التوالي، والثامن هذا الموسم من أصل 11 سباقا.

وعزز ماكس فيرستابن تربعه على عرش صدارة الترتيب العام لبطولة العالم للفورمولا 1، برصيد 281 نقطة، مبتعدا بفارق 210 نقاط عن زميله، سيرخيو بيريز، ويليهما الإسباني، فرناندو ألونسو، سائق "أستون مارتن" في المركز الثالث برصيد 139 نقطة.

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ويتصدر فريق "ريد بول" قائمة الصانعين برصيد 452 نقطة، متقدما بفارق 229 نقطة على وصيفه فريق "مرسيدس"، فيما يأتي فريق "أستون مارتن" في المركز الثالث برصيد 184 نقطة.

 

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