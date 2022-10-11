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الثلاثاء، 11-10-2022 04:09 م

فيفا تختار دبي لاستضافة مهرجان جماهير المونديال

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الوكيل الإخباري - اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم، دبي لتكون واحدة من 6 مدن عالمية تحتضن المهرجانات الدولية للجماهير، خلال كأس العالم 2022 في قطر.

وتستضيف شركة تجارية تابعة لـ"فيفا" فعاليات مهرجان المشجعين الدولي في 6 مدن حول العالم، منذ إطلاق هذا الحدث في بطولة كأس العالم.

وتوفر جميع المهرجانات الدولية للمشجعين بثا مباشرا لمباريات كأس العالم.

كما تتضمن المهرجانات العديد من الأنشطة الترفيهية، وستشمل عروضا من إبداع نجوم عالميين في تنسيق الأغاني، وموسيقيين وفنانين محليين، وذلك بحضور عدد من أساطير الفيفا.

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