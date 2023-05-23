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الثلاثاء، 23-05-2023 04:56 م

فينيسيوس الغائب الأهم عن ريال مدريد أمام فاليكانو

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الوكبل الإخباري- أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة رايو فاليكانو غدا الأربعاء، ضمن الجولة 36 من الدوري الإسباني.


وشهدت اختيارات أنشيلوتي استبعاد كل من فينيسيوس جونيور وماريانو دياز.

وجاءت قائمة ريال مدريد كاملة، كالآتي:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - لويس لوبيز.

الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - ألابا - فاييخو - ناتشو - أودريوزولا - فاسكيز - روديجر - ميندي.

الوسط: كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - سيبايوس.

الهجوم: هازارد - بنزيما - أسينسيو - رودريجو.

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يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، بفارق 14 نقطة عن برشلونة، الذي حسم اللقب لصالحه.

 

ملاعب 

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