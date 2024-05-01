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الأربعاء، 01-05-2024 02:25 م

فينيسيوس يحقق رقما مميزا بعد هدفيه في شباك بايرن ميونخ

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الوكيل الإخباري - حقق البرازيلي فينيسيوس جونيور رقما مميزا بعدما سجل هدفين لفريقه ريال مدريد في شباك مضيفه بايرن ميونخ (2-2) الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وسجل فينيسيوس هدفيه في الدقيقتين 24 و83 (من ركلة جزاء.

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وبحسب شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم، فإن فينيسيوس جونيور بات أكثر لاعب يساهم في الأهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2021-2022 برصيد 30 مساهمة، حيث سجل 15 هدفا وصنع 15 أيضا.

وأضافت الشبكة، أن فينيسيوس سجل هدفين أو أكثر في مباراة واحدة مع ريال مدريد للمرة الـ13 في مسيرته.

 

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