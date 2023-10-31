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الثلاثاء، 31-10-2023 04:33 م

فينيسيوس يكرر سيناريو بيلينجهام مع مبابي

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الوكيل الإخباري - حاول البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، إقناع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بالانتقال إلى صفوف الميرنجي في الصيف المقبل.

وسبق أن صرح فينيسيوس بأنه ظل العام الماضي يوجه رسائل إلى بيلينجهام لإقناعه بالتوقيع لريال مدريد، وفي النهاية نجحت الصفقة.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فقد ذهب فينيسيوس إلى مبابي أثناء حفل الكرة الذهبية، أمس الإثنين، وتحدثا عن ريال مدريد.

وكشفت الشبكة الإسبانية أنه أثناء وداع فينيسيوس لمبابي عقب نهاية الحفل، قال له: "سأكتب لك.. وسنتحدث بهدوء أكبر".

وأشارت إلى أن هذه الكلمات دليل على وجود قدر من الثقة بين اللاعبين، ومن الممكن أن تصبح علاقتهما أقرب بسبب وصول كيليان المحتمل إلى ريال مدريد.

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