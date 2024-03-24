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الأحد، 24-03-2024 01:23 م

في غياب ميسي.. إنتر ميامي ينهار أمام نيويورك ريد بولز

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الوكيل الإخباري -  تجرع إنتر ميامي خسارة قاسية اليوم السبت في الدوري الأمريكي للمحترفين (MLS) على يد مضيفه نيويورك ريد بولز برباعية نظيفة، في مباراة شهدت استمرار غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للإصابة، وتحت أمطار غزيرة هطلت على نيو جيرسي.

وعلى ملعب (ريد بول أرينا)، تقمص دور البطولة في انتصار أصحاب الضيافة، لاعب الوسط الإنجليزي و"صديق الأمس"، لويس مورجان، الذي سجل ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 3 و51 و70.

بينما تكفل الفنزويلي فيكيلمان كارمونا بتسجيل الهدف الثالث لريد بول في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

وتعد هذه هي الخسارة الثانية لكتيبة الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو في 6 مباريات لها في البطولة حتى الآن (3 انتصارات وتعادل وخسارتين).

وغاب عن هذا اللقاء أيضا "ليو" ميسي بسبب الإصابة التي أبعدته أيضا عن قائمة منتخب الأرجنتين خلال وديتي السلفادور وكوستاريكا.

ويحتل إنتر ميامي المركز الثاني في جدول ترتيب المنطقة الشرقية بـ10 نقاط، يليه مباشرة ريد بولز بنفس الرصيد ولكن من 5 مباريات، وهو أيضا نفس رصيد المتصدر، كولومبوس كرو، الذي لعب 4 مباريات فقط.

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